В Крыму стартовал конкурс детских рисунков «Мой Крым»

Победители конкурса в каждой возрастной категории будут награждены призами. Фото: пресс-служба администрации Симферополя/telegram

Директор МБУК «Парки столиц» Роман Филипенко заявил о старте конкурса детских рисунков «Мой Крым», сообщили в пресс-службе местной администрации. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Республики Крым.

Чтобы принять участие, нужно сделать рисунок на тему «Мой Крым» в любой технике и отправить скан или распечатку работы на почту parki-simf@mail.ru (в формате jpg, jpeg, bmp, tif, gif до 5 Мб).

К конкурсу допускаются все желающие в возрастных категориях: 5-7 лет, 8-13 лет, 14-17 лет. Итог приема конкурсных работ - 19 января, 20 января - подведение итогов. Победителей ждут подарки.

Более подробную информацию о проведении конкурса можно получить на сайте пресс-службы администрации Симферополя.

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