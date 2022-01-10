В Севастополе в ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров автобуса

Три пострадавших ребенка во время аварии находились в салоне автобуса Фото: Архив "КП"

Прокуратура города Севастополя организовала проверку по факту ДТП с участием автобуса и троллейбуса, в котором пострадали трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа. Авария произошла утром 10 января на проспекте Генерала Острякова.

- Пострадавшие дети находились в автобусе, следовавшем по маршруту № 94. Они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами и растяжениями для осмотра, - говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры проверят исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения в работе перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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