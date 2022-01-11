Алушта возглавила топ-10 популярных мест для новогоднего отдыха

Набережная Алушты в январе 2022.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Стало известно, какие направления были востребованы у россиян в прошедшие зимние каникулы.
Эксперты сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, хорошенько изучив данные брони жилья туристами с 30 декабря 2021 по 9 января 2022, составили рейтинг направлений для отдыха.
Нужно отметить, что самые демократичные цены на отели в Краснодаре, где за номер на двоих нужно отдать чуть больше двух тысяч рублей. Дороже всего снимать жилье в белокаменной.
- Пять тысяч рублей стоили сутки в квартире в центре Москвы в начале января, - сообщили эксперты.
Топ-10 популярных направлений отдыха в новогодние праздники (средняя цена в рублях на бронь жилья в сутки):
Алушта, 3338
Москва, 5729
Санкт-Петербург, 3760
Краснодар, 2534
Пятигорск, 2927
Тюмень, 3482
Тула, 4771
Воронеж, 2582
Пермь, 2794
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