В первую неделю января в Крыму родилось 54 малыша

Счастливым семьям вручали памятные дипломы и подарки. Фото: пресс-служба Минюста Крыма

В первую неделю нового года в Крыму на свет появилось 54 малыша – поровну как мальчиков, так и девочек. Больше всего детей родилось в Симферополе, Бахчисарае, Ялте и Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Республики Крым.

В министерстве отметили, что есть города и поселки, в которых пока не фиксировали факты рождения: Красноперекопск, Ленино, Кировское, Красногвардейское, Феодосия, Белогорск и Первомайское.

Чаще всего новорожденных в Крыму в первую неделю января называли Артем и Милана.

- Также регистрировали записи акта о рождении с такими известными именами, как Данил, Мария, Дарья, Тимофей, Виктория, Маргарита, Егор, Тимур, Татьяна, Дамир, Владислава, Валерия, Ульяна, Юлиана, Злата, Роман, Ева, Макар, Марина, Адам, - отметили в пресс-службе Минюста.

Самыми редкими именами стали Оливия, Раиф, Сурья, Аида.

В первую неделю 2022 года в отделах ЗАГС первые рождения регистрировали в торжественной обстановке. Вместе со свидетельствами о рождении родители получали сувениры, подарки, шары и дипломы.

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