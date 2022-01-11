В Симферополе с 12 января сотрудники ГИБДД будут следить за водителями и пешеходами

Будьте внимательны на проезжей части
Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
В Симферополе с 12 по 20 января пройдет мероприятие «Пешеход! Пешеходный переход!». Сотрудники ГИБДД будут следить за соблюдением правил дорожного движения как со стороны водителей, так и пешеходов.
Особое внимание уделят нарушению водителями требований уступить дорогу на пешеходном переходе и пересечению проезжей части в неустановленных местах жителями.
В ГИБДД напомнили, что, переходя дорогу, не стоит торопиться: нужно внимательно посмотреть вокруг и убедиться, что ситуация безопасна.
- Выбирайте для перехода дороги только безопасные места - пешеходные переходы, - отметили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД предупредили водителей, что у детей закончились каникулы, и они вернулись в школы. Нужно быть внимательными и снижать скорость рядом со школами, детскими садами и в жилых дворах.
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