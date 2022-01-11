В Ялте следователь в своем подъезде скрутил мужчину, ранившего его соседа

Следователь обезвредил преступника и вызвал скорую помощь пострадавшему. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

Следователь в Ялте в нерабочее время задержал мужчину, который напал на его соседа с ножом, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сотрудник, услышав подозрительный шум в подъезде, решил разведать обстановку. Спустившись, он обнаружил, что дверь соседской квартиры не заперта, а в коридоре стоит мужчина в окровавленной одежде и с ножом в руке. На неоднократные требования сотрудника положить нож, мужчина не реагировал.

- Сотрудник ОП «Алупкинский» принял меры физического воздействия и обезвредил его, в результате злоумышленник был задержан, - говорится в сообщении.

В одной из комнат квартиры следователь обнаружил раненного соседа, немедленно вызвал скорую помощь и следственно-оперативную группу.

Выяснилось, что во время распития алкоголя в подъезде пострадавший по неизвестной причине решил зайти домой, что не понравилось его собутыльнику. Агрессор разозлился, выломал дверь и, схватившись за нож, напал на приятеля, отобрав у него два обильных телефона.

Преступником оказался 35-летний неоднократно судимый житель Бахчисарайского района. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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