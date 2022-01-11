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Происшествия11 января 2022 9:00

Во время пожара в Ялте к медикам скорой помощи обратились три человека

Серьезно никто не пострадал
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Ялте возле сгоревшего дома дежурили медики скорой помощи

В Ялте возле сгоревшего дома дежурили медики скорой помощи

Фото: Архив "КП"

Во время пожара в Ялте на улице Киевской к медикам скорой, которые дежурили возле пострадавшего дома, за помощью обратились три человека.

- К нам обратились три человека с гипертоническими кризами. Пострадавших серьезно на данный момент, слава Богу, нет, - цитирует «Крым 24» врача ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Наталью Федчишину.

Напомним, информация о крупном пожаре в Ялте поступила крымским спасателям вечером 10 декабря. Всего было эвакуировано 27 человек, в том числе 6 детей. Спасен один человек.

Официально информации о пострадавших не поступало. Локализовать пожар удалось к 23.22, ликвидировать открытое горение - к 23.53. О полной ликвидации пожара, общая площадь которого составила 800 м кв., информация поступила в 03.10. В настоящее время Росгвардия обеспечивает охрану пострадавшего дома.

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