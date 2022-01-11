Крым получит 400 миллиардов рублей на развитие по госпрограмме

Программу ФЦП досрочно прекратили в начале 2022 года Фото: Анна КИРИЕНКО

По программе социально-экономического развития Крым получит на развитие 400 миллиардов рублей. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Константин Бахарев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Деньги республика будет подучать на протяжении трех лет, согласно государственной программе.

Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе с 1 января 2022 досрочно прекращена программа ФЦП. Вместе нее будет действовать государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

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