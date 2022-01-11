Ремонт площади Ленина в Симферополе пообещали закончить в январе

На январских праздниках работы не объекте не велись Фото: Архив "КП"

Врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов обозначил новые сроки окончания благоустройства на площади Ленина. По его словам, подрядчик пообещал завершить работы к концу января.

Балахонов подчеркнул, что будет ежедневно контролировать процесс окончания благоустройства на главной площади города.

- Сроки определены контрактом - это 31 декабря 2021 года. Сейчас прорабатывался вопрос заключения допсоглашения. Подрядчик обязался завершить до конца января, - отметил Балахонов.

Как заметил новый руководитель администрации крымской столицы, на январских праздниках работы не объекте не велись. Оказалось, что подрядчик всех сотрудников отпустил на выходные, большая часть которых живет на материке. Но он заверил, что за 20 дней все работы закончить успеет.

Напомним, работы по благоустройству площади Ленина в Симферополе начались в апреле 2021 года. Они должны были завершиться к сентябрю прошлого года. После сроки несколько раз отодвигали.

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