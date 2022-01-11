Жительнице Севастополя разбили нос за критику «слабых современных мужчин»

Женщине в Севастополе сломали нос в споре о «настоящих мужчинах» Фото: Архив "КП"

Спор о гендерном равенстве с водителем такси, а также мужественности самого таксиста закончился для жительницы Севастополя разбитым носом, сообщили в пресс-службе полиции города-героя.

После новогоднего корпоратива две жительницы Севастополя 34 и 42 лет отправились домой на такси, с водителем которого завязалась живая беседа. Однако в какой-то момент диалог на тему гендерных вопросов перерос в конфликт.

Расплатившись с водителем на улице Горпищенко, 34-летняя женщина вышла из такси и хлопнула ладонью по стеклу машины, что мужчина, наверное, воспринял как вызов на рукопашный поединок: он вышел из такси и ударил гражданку по лицу, от которого та не удержалась на ногах и упала на асфальт.

- Потерпевшая обратилась в полицию с целью привлечения к ответственности водителя такси, который нанес ей телесные повреждения, и за медицинской помощью. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, устанавливается личность таксиста. Пострадавшая женщина направлена на судебно-медицинскую экспертизу, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

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