Где в Симферополе и Севастополе 12 января отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 января без электричества останется часть Симферополя и Севастополя. Причина – ремонт электросетей и трансформаторных подстанций.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 1а, 1/3, 3, 3/1, 5, 5/2, 4

ул. Ялтинская, 2, 4

ул. Гурзуфская, 3-7 (нечет), 7е, 19, 2а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9

ул. Янтарная 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)

ул. Къокъулы 20-26 (чет)

ул. Красноармейская 58-70 (чет), 7-57 (нечет)

пер. Кузнечный, 7, 12

ул. Миронова 25, 27

ул. Малофонтанная 36-58 (чет), 37-45 (нечет)

пер. Трудовой 2, 9

ул. Артиллерийская 10

ул. Волочаевская 30-46 (чет), 25-41 (нечет)

ул. Кечкеметская 128-132/25 (чет)

ул. С.Лазо 2-40 (чет), 5-23 (нечет)

пер. Спартака 8-56

ул. Оранжерейная по гп-11

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

пр. Октябрьской Революции, 26

ул. Льва Толстого, 22

ул. Репина, 26-28,32

ул. Василия Жукова, 102-108,112

с 9.00 до 13.00

пр. Октябрьской Революции, 32-В

с 8.00 до 16.00

ул. Сапунгорская, 2-20,1/1,3

ул. Новикова, 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102

село Орловка: пер. Багряный 2,6,8,12,22-30(чет),1092,3,5,9,13,15,19,21,25-29(нечет); ул. Качинское шоссе 14,18,24-28(чет),7,15-19(нечет),25,27; ул. Озерная 28-а,2,4,18-28(чет),32,34,40,44,46,50,56,54-а,1,3,9,13-19(нечет),25,29,31,35-41(нечет),45; Храм во имя Константина и Елены;

село П.Осипенко: ул. Лазурная 4,10,14-24(чет),36,38,1,3,9-25(нечет),29,33,35; ул. Красноярская 12,14,42,44,1122-кад,848,23,823,859,1077,1123; ул. Енисейская 12,22,30,34-38(чет),5,17,19; ул. Камская 16-а,2,12-20(чет),26,30-40(чет),кад.1097,1,11,15-21(нечет),29,37-41(нечет); ул. Землянского 4,6,18,1-11(нечет); туп. Прямой 2,4

с 23.00 (11 января) до 6.00 (12 января)

пр. Октябрьской Революции 25,27,29,31,33,42,42-Б/1,42-Б/2,42-Б/3,42-Б/4,48, 59-А,61-А,61-В

ул. Адмирала Фадеева 1,1-А,1-Б,1-В,11,48

ул. Адмирала Юмашева 3,3/1,4-А,4-Б,4-В,5,7,9,11

ул. Астана Кесаева 1,3,5/1, 5/2, 5/3, 5/4,5/5, 5/6,5/7,5/9,7/1,7/2,7/3,9,11-А,14-Г

ул. Колобова 15,19,19-Г

ул. Февральская - СТ «Рыбак-1»

пр. Колобова – СТ «Колобок»,СТ «Рыбак 1-Б», ТСН ЖСТИЗ «Колобовский».

с 8.00 до 17.00

Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32

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