Погода на 12 января 2022 года в Крыму и Севастополе: подморозит до минус 13 градусов

Температура воды в Черном море +6…+11°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 января на Крымском полуострове штормовое предупреждение. Арктический холодный воздух принесет в южный край снег, гололедицу, северо-восточный с переходом на северо-западный ветер до 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до -9…-13° мороза, днем до -3…8°.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем -4…-6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Столбик термометра опустится до -1…-3°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, похолодает до -3…+5°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории -1…0°, северо-восточный ветер 8-13 м/с. Переменная облачность.

В Керчи -2…+2°, северный ветер 8-14 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -3…+1°, северный ветер 10-18 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском -4…-1°, северо-восточный ветер 9-16 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Джанкое -7…-3°, скорость северного ветра 6-10 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+11°.

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