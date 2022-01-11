Аксенов: Под Симферополем будет внедрена новая система доставки льготных лекарств

Получить льготные лекарства под Симферополем теперь станет проще
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Получить льготные лекарства жителям Симферопольского района теперь будут проще - власти внедрят новую систему доставки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, главная задача - избавить людей от необходимость часто посещать больницы и другие медучреждения.
- Это касается тех населенных пунктов, где нет аптечной сети «Крым-Фармации» и амбулаторий, соответственно, где нет возможности выдачи лекарственных препаратов, - уточнил глава республики.
Он напомнил, что в Симферопольском районе в настоящее время работает 14 амбулаторий, где, по планам, уже с 17 января можно будет получить льготные препараты. После формирования заявки на нужное количество медикаментов, будет приезжать мобильная бригада «Крым-Фармации», у которой граждане смогут получить лекарства.
Более детальную информацию в ближайшее время опубликуют на сайтах Минздрава РК, администрации Симферопольского района и ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница».
Также с 13 января начнет работать горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения жителей Симферопольского района по телефону: 7 (978) 611 97 60.
Кроме того, для льготных категорий граждан будет налажен подвоз на диспансеризацию. Заявку на подвоз в медучреждение можно оставить в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского района либо в территориальных отделениях, которые находятся в сельских поселениях.
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