Аксенов: Под Симферополем будет внедрена новая система доставки льготных лекарств

Получить льготные лекарства под Симферополем теперь станет проще Фото: "КП" Архив

Получить льготные лекарства жителям Симферопольского района теперь будут проще - власти внедрят новую систему доставки. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, главная задача - избавить людей от необходимость часто посещать больницы и другие медучреждения.

- Это касается тех населенных пунктов, где нет аптечной сети «Крым-Фармации» и амбулаторий, соответственно, где нет возможности выдачи лекарственных препаратов, - уточнил глава республики.

Он напомнил, что в Симферопольском районе в настоящее время работает 14 амбулаторий, где, по планам, уже с 17 января можно будет получить льготные препараты. После формирования заявки на нужное количество медикаментов, будет приезжать мобильная бригада «Крым-Фармации», у которой граждане смогут получить лекарства.

Более детальную информацию в ближайшее время опубликуют на сайтах Минздрава РК, администрации Симферопольского района и ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая больница».

Также с 13 января начнет работать горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения жителей Симферопольского района по телефону: 7 (978) 611 97 60.

Кроме того, для льготных категорий граждан будет налажен подвоз на диспансеризацию. Заявку на подвоз в медучреждение можно оставить в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского района либо в территориальных отделениях, которые находятся в сельских поселениях.

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