В Симферополе мужчина вынес имущества из женской консультации на 35 тысяч

Против симферопольца возбудили уголовное дело за кражу электроинструмента из женской консультации. Фото: Архив КП

В Симферополе 23-летний парень украл из женской консультации имущества на 35 тысяч рублей. Взломав ночью металлопластиковую дверь в подсобку Женской консультации №1, где сейчас проводится ремонт, парень вынес оттуда строительный электроинструмент. Об этом КП-Крым рассказал источник в правоохранительных органах.

-Его добычей стали строительный фен, перфоратор и отбойник, - сообщил источник.

По информации КП-Крым, все похищенное неработающий молодой человек сдал в ломбард. По месту жительства парня полицейские изъяли залоговые билеты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба и незаконном проникновении в помещение. Он находится под подпиской о невыезде.

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