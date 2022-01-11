Житель Севастополя угнал автомобиль у собутыльника и попал в ДТП

В Севастополе полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль у своего приятеля Фото: Архив "КП"

Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который угнал авто у своего товарища и попал на нем в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по городу Севастополю.

Проснувшись после застолья, 34-летний житель города-героя обнаружил пропажу своего автомобиля «Мерседес Бенц». Выяснилось, что машину взял «покататься» его приятель, с которым они накануне вместе выпивали. Когда собутыльника сморил сон, мужчина тайком взял ключи от его авто и позвонил своему знакомому, предложив покататься, как он заявил, на его автомобиле.

После распития спиртного в крови мужчины, судя по всему, было достаточное количество алкоголя, чтобы не избежать аварии. Во время поездки он не справился с управлением и въехал в забор частного дома, после чего бросил иномарку и скрылся вместе с приятелем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушителям грозит до 5 лет тюрьмы.

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