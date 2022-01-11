На Крещение следить за безопасностью крымских верующих будут 150 спасателей

Нужно соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму началась подготовка к традиционным крещенским купаниям. Сейчас определяются места, где верующие смогут осуществить традиционные омовения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

- Обследования всех участков водоемов, где организовываются крещенские купания, будут проведены согласно заявкам от администраций муниципальных образований Республики Крым. На текущий момент идут сбор и обработка информации от муниципалитетов, - уточнили в пресс-службе министерства.

Всего за безопасностью людей на крымских водоемах на Крещение будут следить 150 спасателей. В готовности находится и водолазная служба.

Спасатели предупредили всех, кто хочет совершить окунания – если вы почувствовали себя плохо, то сразу позовите на помощь спасателей, медиков или полицейских. Своевременная помощь специалистов поможет избежать травм и обморожений.

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