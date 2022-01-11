Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 16:35

На Крещение следить за безопасностью крымских верующих будут 150 спасателей

Места, где можно будет совершить омовения, определяются
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нужно соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Нужно соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму началась подготовка к традиционным крещенским купаниям. Сейчас определяются места, где верующие смогут осуществить традиционные омовения. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РК.

- Обследования всех участков водоемов, где организовываются крещенские купания, будут проведены согласно заявкам от администраций муниципальных образований Республики Крым. На текущий момент идут сбор и обработка информации от муниципалитетов, - уточнили в пресс-службе министерства.

Всего за безопасностью людей на крымских водоемах на Крещение будут следить 150 спасателей. В готовности находится и водолазная служба.

Спасатели предупредили всех, кто хочет совершить окунания – если вы почувствовали себя плохо, то сразу позовите на помощь спасателей, медиков или полицейских. Своевременная помощь специалистов поможет избежать травм и обморожений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50