В Крыму на берегу моря нашли труп мужчины, отплывшего на лодке из Одессы

На морской берег в Крыму выбросило тело утонувшего украинца Фото: Анна КИРИЕНКО

Рождественским утром на берегу Черного моря в Крыму нашли труп мужчины. Бездыханное тело лежало в 500 метрах от «Первого Кафельного завода» в селе Знаменское.

- После установления личности погибшего, выяснилось, что 46-летний мужчина - гражданин Украины, который 18 декабря ушедшего года сел в лодку, отправляющуюся с базы «Гольфстрим» в Одессе, и не вернулся, - сообщил источник КП-Крым.

Бездыханное тело одессита нашел местный житель. При погибшем, по словам нашего собеседника, нашли кошелек с деньгами, зажигалку, украинский паспорт и кнопочный телефон.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Предположительно лодка одессита перевернулась и мужчина утонул.

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