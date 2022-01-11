В Роспотребнадзоре заявили о низких темпах тестирования на COVID в Крыму

В аутсайдерах также оказались Брянская и Ярославская области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Роспотребнадзора Анна Попова раскритиковала работу по тестированию на коронавирус в Крыму. Регион вошел в тройку субъектов страны с самыми низкими показателями в этом направлении. Такое заявление руководитель сделала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, согласно регламенту, должны быть протестированы не меньше 300 человек на 100 тысяч населения. Этот показатель не достигнут в 66 регионах страны.

- Наиболее низкие показатели охвата наблюдаются в Еврейской автономной области, Республике Крым, Брянской и Ярославской областях, а также в Республике Алтай, - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что нельзя допускать низкого охвата тестирования на коронавирусной инфекцию в условиях угрозы распространения нового штамма.

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