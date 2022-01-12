Трогательное видео о диких птицах Крыма, которых спасли и выпустили на волю

Дикие птицы нередко нуждаются в помощи человека. Фото: Айвенго Айвенго/Помощь диким животным и птицам Крыма/VK

Волонтеры, которые занимаются дикими птицами, подвели итоги ушедшего года. Трогательное видео о выпуске на волю пернатых, дополняют цифры.

- За 2021 году принято 136 пернатых, что весьма неожиданно для меня. Для сравнения в прошлом году их было 93, - сообщила зоозащитник Наталья Колесникова

У людей с добрыми сердцами на лечение и реабилитации побывали: сойки, сороки, малые выпи, цапли серая и рыжая, скворцы, чомги, певчие дрозды, зимородок, водяной пастушок, камышница, бакланы, козодой, зарянка, лысуха, вертишейка, мухоловка, трясогузка, золотистая щурка, соловей, камышовка и вальдшнеп.

На волю выпустили 59 различных птиц – это счастливчики, которым выпал второй шанс, прожить долгую жизнь в природе!

- Стайка из 20 зимующих у нас сплюшек выпустится весной. На линьке пока остаются: ушастая сова после клеевой ловушки, сокол чеглок, заляпавшийся в битуме и оставшийся без перьев. И двое домовых сычей, которые потихоньку линяют и ждут возвращения в природу, - рассказала волонтер.

10 покалеченных птиц, навсегда останутся жить под опекой человека, и некоторых бедолаг уже пристроили в заботливые руки.

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