ГУП РК «Крымэнерго» отремонтировало диспетчерские в Симферополе и Ялте

В ведении и управлении Ялтинского РЭС находятся более 8600 энергообъектов. Фото: crimea-energy.ru

Сотрудники ГУП РК «Крымэнерго» сделали более современными диспетчерские пункты в Симферопольских ВЭС и Ялтинском РЭС, сообщили в пресс-службе предприятия.

В помещениях, где проведен капремонт, теперь есть видеостены с отображением объектов электроэнергетики и возможностью вывода важной информации, также оборудованы новые серверные, обновлены телефония и видеосвязь. Кроме того, в организации появились новые рабочие места.

Уточняется, что основная часть работ была проведена еще в 2021 году. Благодаря установке современного технического оборудования сотрудники предприятия теперь могут в режиме реального времени проверять состояние электросетей, контролировать уровень нагрузок и выполнять оперативную диагностику работоспособности оборудования. В перспективе должна возрасти надежность энергоснабжения, а также сократиться продолжительность перерывов в электроснабжении в случае аварий.

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