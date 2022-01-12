В Севастополе подрядчики исказили фамилию Героя Советского союза в названии остановки

В Севастополе подрядчики не смогли правильно написать название остановки. Фото: telegram

В Севастополе подрядчики допустили ошибку в имени Героя Советского Союза, когда монтировали название остановки общественного транспорта. Вместо «Ул. Амет-Хана Султана» рабочие написали «Ул. Ахмет-Хана Султана», добавив лишнюю букву.

Фото остановки разошлось по соцсетям, где горожане высказали возмущение халатностью как рабочих, так и принимающих работу чиновников.

- Севастопольские чиновники из Дептранспорта просто не учили историю родного края и не знают местных героев!- возмутились севастопольцы.

После критики в соцсетях ошибку оперативно исправили. Правда, надпись «С Новым годом, козлы!» на ней так и не стерли, отмечают горожане.

Ошибку быстро исправили. Фото: telegram Фото: другой источник.

Амет-Хан Султан – известный советский военный лётчик крымскотатарского происхождения родом из Алупки, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза.

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