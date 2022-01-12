Проезд по дорогам Крыма пока свободный, несмотря на снегопад

Основные трассы готовы к снегопаду. Фото: Администрация Ялты

По состоянию на 10 утра проезд по главным автодорогам Крыма открыл. Об этом КП-Крым сообщили в диспетчерской службе ГУП «Крымавтодор».

- Проезд через Грушевский и Ангараский перевалы свободный, - уточнили в службе.

В республиканском МЧС добавили, что все социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме. На дежурстве для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации находится 94 человека и 30 единиц техники.

Госавтоинспекция Республики Крым просит водителей быть предельно осторожными, внимательными на дорогах и ограничить скорость движения. В случае возникновения проблемных ситуаций на дороге звонить по телефону 102 или в дежурную часть республиканского главка ГИБДД +73652668700.

Напомним, 12-13 января в Крыму ожидаются снег, гололедица, ветер 15-25 м/с. Понижение температуры воздуха днем до 3-8°, ночью до 9-14° мороза.

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