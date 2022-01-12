Эксперт: в нынешнем году Крым примет на 15-20% туристов меньше, чем в прошлом

Регион нужно развивать, чтобы он привлекал больше туристов Фото: Архив "КП"

В 2022 году Крым примет на 15-20% туристов меньше, чем в 2021 году. Как сообщил доцент кафедры туризма КФУ Игорь Вахрушев, это связано с особенностями человеческого спроса и предложения.

По его словам, уже в начале 2022 года зафиксировано нивелирование спроса и предложения. Через пять-семь лет в регионе установится равновесие механизма спроса-предложения, что будет выгодно и для туристов, и для работников туристической сферы.

- Это естественные статистические волны, которые не связаны с особенностью крымского туризма. В этом году Крым может принять на 15-20% отдыхающих меньше, чем прошлом. Такова особенность человеческого спроса и предложения, - отметил Игорь Вахрушев.

За последние несколько лет туристическая сфера в республике значительно преобразовалась. Чтобы полуостров не терял привлекательность, нужно прорабатывать новые туристические маршруты, развивать инфраструктуру и приводить в порядок дороги.

Специалист также подчеркнул, что популярность ЮБК зависит не только от погоды, но и от определенного туристического брендирования. Например, санаторно-курортный комплекс «Mriya Resort & SPA» или гостевой дом «Узунджа» ведут свою маркетинговую компанию, работая круглый год.

- Они имеют опыт приема гостей в новогодние праздники и уже зарекомендовали себя среди туристов. Бронь на январские выходные была закрыта уже в октябре, - рассказал Игорь Вахрушев.

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