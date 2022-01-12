Гололед стал причиной двойного ДТП на трассе «Таврида»

Пострадали три человека. Фото: МЧС РК

Гололед привел к масштабному ДТП на трассе «Таврида» с участием 10 автомобилей. Авария произошла вечером 11 января на подъезде к Симферополю.

По информации республиканского МЧС, информация о дорожно-транспортном происшествии поступила в 20:39.

- По прибытии спасатели определили, что в результате неблагоприятных погодных условий на автодороге между селом Донское и пгт Зуя произошло столкновение 10 автомобилей, - уточнили в МЧС, и добавили, что в результате аварии пострадали 3 человека.

В республиканском управлении ГИБДД КП-Крым уточнили, что на данном участке трассы «Таврида» произошло две аварии. Водитель автомобиля «Renault Kangoo», двигаясь со стороны Белогорска в направлении Симферополя, на полной скорости вылетел на правуюобочинц и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Одновременно водитель автомобиля «Peugeot 5» на том же участке трассы влетел во впереди движущийся «ВАЗ 21115».От удара отечественный автомобиль откинуло на стоящий на обочине «Daewoo Nexia». В этом ДТП пострадал водитель «ВАЗа».

Напомним, 12-13 января в Крыму ожидаются снег, гололедица, ветер 15-25 м/с. Понижение температуры воздуха днем до 3-8°, ночью до 9-14° мороза.

Госавтоинспекция Республики Крым просит водителей быть предельно осторожными, внимательными на дорогах и ограничить скорость движения. В случае возникновения проблемных ситуаций на дороге звонить по телефону 102 или в дежурную часть республиканского главка ГИБДД +73652668700.

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