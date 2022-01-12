В Крыму из-за гололеда автобус с пассажирами вынесло в кювет

Автобус вынесло на гололеде. Фото: МЧС РК

В Крыму из-за гололеда на проселочной дороге автобус с пассажирами вынесло в кювет. Пострадали два человека.

По информации республиканского МЧС, авария произошла в ночь на 12 января. Водитель автобуса РAZ не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части.

- Сотрудники Белогорского отряда службы «Крым-Спас» оказали содействие сотрудникам скорой медицинской помощи и ГИБДД, - уточнили в министерстве. - Кроме того, спасатели приняли противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП.

Со слов источника КП-Крым, пассажирский автобус перевозил рабочих с карьера в селе Ульяновка. В салоне находились пять человек. У двоих пострадавших травмы не значительные.

В ДТП двое пострадавших. Фото: МЧС РК

Напомним, гололед привел к масштабному ДТП на трассе «Таврида» с участием 10 автомобилей. Авария произошла вечером 11 января на подъезде к Симферополю.

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