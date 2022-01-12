Стало известно имя исполняющего обязанности главы мэрии Симферополя

Максим Балахонов. Фото: simadm.ru

Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя стал Максим Балахонов. Соответствующее решение приняли депутаты горсовета 11 января.

- Возложить временное исполнение полномочий главы администрации Симферополя на Балахонова Максима Борисовича, первого заместителя главы администрации города Симферополя, с 12 января 2022 года, - сказано в тексте решения горсовета.

Балахонов будет занимать должность градоначальника до избрания нового мэра по итогам проведения конкурса. Конкурс по отбору кандидатур объявят в течение 15 дней.

Ранее должность главы администрации крымской столицы занимал Валентин Демидов. Он возглавлял мэрию города с апреля прошлого года.

СПРАВКА «КП»

Максим Балахонов родился в 1977 году. Он получил специальность «правоведение». Работал следователем прокуратуры, юрисконсультантом. В 2015-2016 годах был заместителем министра экономического развития Крыма, затем трудился в должности заместителя директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления. В администрации Симферополя с 2021 года Балахонов занимал должность заместителя главы.

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