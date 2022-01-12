Где в Симферополе и Севастополе 13 января отключат электричество

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
13 января часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без света, потому что будет идти ремонт электросетей и трансформаторов.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Беспалова, 2, 110, 37-45 (нечет)
ул. Гончарова, 8-12 (чет)
ул. Мира, 4-8 (чет)
ул. Ялтинская, 141-159 (нечет)
пр-т Вернадского, 153а
ул. Янтарная 60-78 (чет)
ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)
ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)
ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)
ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)
ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)
ул. Къокъулы 20-26 (чет)
ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)
ул. С.Лазо 3
ул. Полюсная 6-36(чет), 1-15(нечет)
ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)
ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 16.00
село Терновка: ул. Королева, 1-3,9; ул. Молодежная, 34; ул. Садовая, 14-60,71-А,15-69; КСП Память Ленина, кад.186,190
с 8.00 до 16.00
ул. Сапунгорская, 2-20,1/1,3
ул. Новикова, 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102
с 8.00 до 17.00
Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32
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