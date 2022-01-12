Где в Симферополе и Севастополе 13 января отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 января часть Симферополя и Севастополя на несколько часов останется без света, потому что будет идти ремонт электросетей и трансформаторов.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Беспалова, 2, 110, 37-45 (нечет)

ул. Гончарова, 8-12 (чет)

ул. Мира, 4-8 (чет)

ул. Ялтинская, 141-159 (нечет)

пр-т Вернадского, 153а

ул. Янтарная 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звёздная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)

ул. Къокъулы 20-26 (чет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо 3

ул. Полюсная 6-36(чет), 1-15(нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

село Терновка: ул. Королева, 1-3,9; ул. Молодежная, 34; ул. Садовая, 14-60,71-А,15-69; КСП Память Ленина, кад.186,190

с 8.00 до 16.00

ул. Сапунгорская, 2-20,1/1,3

ул. Новикова, 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102

с 8.00 до 17.00

Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32

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