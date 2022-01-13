Погода на 13 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 3 градусов

В Симферополе днем мороз до -6°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 января на Крымском полуострове, как и накануне, действует штормовое предупреждение. Синоптики обещают морозный и ветренный четверг. Воздух прогреется до плюсовой температуры лишь на ЮБК,

- В Симферополе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем -4…-6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Преимущественно без осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Столбик термометра днем покажет -3…-5°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, -1…+3°, северо-западный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Евпатории -2…-7°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Переменная облачность.

В Керчи -3…-5°, северо-западный ветер 7-13 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -4…-7°, северо-западный ветер 8-17 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Черноморском -1…-6°, северо-восточный ветер 9-16 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Джанкое -1…-8°, скорость северо-западного ветра 4-8 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +6…+11°.

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