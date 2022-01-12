Большая часть Симферополя и пригород останутся без воды 13 января

Воды не будет до конца дня Фото: Анна КИРИЕНКО

Большая часть Симферополя и ближайший пригород останутся без центрального водоснабжения 13 января. Об этом сообщили в ГУП «Вода Крыма».

- С 6 утра и до 21 часа для устранения аварийной ситуации на магистральном водоводе Ду1200мм, подающем воду на Симферополь, предприятие вынуждено прибегнуть к остановке данного водовода и Партизанского гидроузла,- уточнили на предприятии.

Без воды останутся жители сел Молочное, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Левадки, Партизанское, Трехпрудное, Трудолюбово, Залесье, Обрыв, Фонтаны, садового товарищества

«Ивушки», столичных микрорайонов Заводское, Фонтаны, Акъ-Мечеть, Новониколаевка, Заводское, в домах по улицам Севастопольская, 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Миллера, Аральская, Русская, Батурина, Дм. Ульянова, Трубаченко, Гражданская, Крымских Партизан, Зенитная, Сочинская, Гавена, на прилегающих улицах и переулках. Из-за ограничений возможно снижение давления и отсутствие воды на верхних этажах в районе Москольцо, на центральных улицах Пушкина, Карла Маркса, Гоголя, Павленко, Толстого. Низкий напор воды будет в домах по улицам Авиационная, Калинина, Элеваторная, Лексина, Киевская, а также в поселках Грэсовский, Аграрное, Комсомольское, Молодежное и селе Укромное.

Также для переключению потребителей на новый участок водовода частично будет ограничено водоснабжение по улицам Беспалова и Ялтинская.

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