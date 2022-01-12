В Крыму больше 200 пар пойдут под венец в первые свадебные дни 2022 года

В ЗАГСах продолжают действовать коронавирусные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму больше 200 пар станут первыми новобрачными в наступившем году. Церемонии регистрации браков в отделах ЗАГС возобновляют с 14 января.

- На этот день 147 пар женихов и невест подали заявления, - уточнили в республиканском Минюсте. - Во второй «свадебный день» нового года - 15 января — в республике ожидается порядка 80 браков.

В Минюсте напомнили, в церемонии могут участвовать не больше 10 человек, включая новобрачных и сотрудника ЗАГСа.

- Пока действуют коронавирусные ограничения, браки регистрируются только по пятницам и субботам, - отметили в ведомстве КП-Крым.

В декабре в Крыму зарегистрировали 814 пар молодоженов. Итоги года в органах ЗАГСа подведут вместе с другой статистикой регистрации актов гражданского состояния.

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