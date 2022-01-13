В Севастополе автофургон «бодался» с деревом

Машине помешало дерево. Фото: кадр видео Роман Романов/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В соцсети появилось видео, как в Севастополе грузовичок не может проехать из-за дерева, которое нависло над дорогой. Машина отчаянно и безуспешно «бодается» с растением, чтобы продолжить движение.

- Надо было кабиной потрусить, - такой пост сопровождает видео.

Обозначена и точная геолокация ЧП - Севастополь, проспект Победы, 22.

Пользователи соцсети живо отреагировали на публикацию, выразив свои разноплановые мнения в комментариях: «Наказание за езду по тротуару!»; «Почему все такие злые?! Доставка же, поэтому заехал на пешеходную зону»; «На проспекте Победы открыли новый мебельный магазин, к которому по-другому не проехать»; «На Победе постоянно по тротуарам ездят».

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