В Крыму вытаскивали из озера КамАЗ и утопили трактор

Грузовик попал в озеро. Фото: кадр видео Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

В Сакском районе на въезде в село Охотниково утопили трактор, когда доставали грузовик из озера - такое сообщение появилось в соцсети.

- Водитель КамАЗа, уходя от лобового столкновения с легковым автомобилем, который вышел на встречную полосу, направил грузовик в озеро. Все живы, - сообщает автор поста в соцсети.

Дальше последовала вторая серия ДТП:

- Вечером во время попытки вытащить из воды КамАЗ, был утоплен трактор. Вдобавок пострадал интернет-кабель, в связи с чем возможны перебои с интернетом.

Пользователи соцсети высказали свои мнения в комментариях: «Спас жизнь, а теперь уйма проблем! Камазист - красавчик, если верить автору поста»; «Утопил КамАЗ, но спас жизнь легковушке»; «Судя по тому, как лежит грузовик, то он сам нарушил правила, выехав на встречку».

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