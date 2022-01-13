Крымчанин травмировался, когда менял колесо на КАМАЗе

Расследование уголовного дела завершено Фото: Архив "КП"

Крымчанин получил травмы на производстве из-за взрыва бортового кольца колеса КАМАЗа. Как сообщили в прокуратуре РК, вина за произошедшее легла на 57-летнего сотрудника, который отвечает за правила безопасности и охраны труда на предприятии.

В феврале этого года работник не проконтролировал соблюдение правил по охране труда при работах по пересортировке колес на грузовом автомобиле. Свою вину в произошедшем он отрицать не стал. По данным пресс-службы Следкома РК, свою должность он занимал в компании «Профессионал-Авто».

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - говорится в сообщении.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Симферополя.

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