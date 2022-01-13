В Крыму задержали мужчину, который несколько месяцев насиловал 13-летнюю девочку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнегорском районе Крыма задержали мужчину, который насиловал несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщил источник КП-Крым.

Отец 14-летней Юлии (имя изменено) узнал, что его 40-летний односельчанин не раз совершал развратные действия сексуального характера с девочкой. На тот момент ей было 13 лет. Это продолжалось с июля по октябрь 2020 года. Лишь год спустя девочка решила рассказать о случившемся.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в отношении пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

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