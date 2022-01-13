В Симферополе пенсионерка пырнула ножом сына

Фото: Архив "КП"

В Симферополе пенсионерка поконфликтовала с сыном и чуть не убила его. По данным источника КП-Крым, ЧП случилось ночью 11 января. 64-летняя женщина и ее сын не смогли решить разногласия мирно. Тогда пенсионерка ударила его ножом. Скорую помощь вызвала соседка.

Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение 6-й горбольницы. Ему провели операцию. По данным медиков, у него повреждена печень, также было внутрибрюшное кровотечение.

Пенсионерка призналась в содеянном, с нее взяли подписку о невыезде. Было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

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