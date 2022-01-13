17-летний крымчанин дал школьнице попробовать наркотики, чтобы с ней переспать

У участников поездки нашли пластиковую помятую бутылку с фольгой и остатками вещества Фото: Архив "КП"

В первый рабочий день после зимних каникул школьницы из Белогорска решили развеяться после учебы. Когда все уроки были сделаны, около восьми вечера они согласились покататься на машине со знакомыми парнями.

Чтобы поездка стала чуть «веселее», 17-летний крымчанин, который был за рулем автомобиля, предложил девушкам покурить. Но не обычные сигареты, а марихуану. Парень достал из кармана пакетик с наркотическим веществом и разделил на всех. Ребята около часа общались и веселились, пока один из них не начал приставать к школьнице, а после угрожать. Девушке не понравилось поведение знакомого и спустя два дня она решили обратиться в полицию.

После разговора с правоохранителями парень в свое оправдание сказал, что наркотическое растение нашел недалеко от свалки под Белогорском и сорвал с куста с целью личного употребления.

У участников поездки нашли пластиковую помятую бутылку с фольгой и остатками вещества.

Силовикам предстоит разобраться в деталях инцидент. Все материалы были направлены в Следственный комитет.

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