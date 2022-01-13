В Саках новогодние подарки выставили на улицу

В детском сквере в Саках под елочку положили новогодние подарки. Фото: Александр Овдиенко/Facebook

Настоящий ажиотаж вызвали оставленные под елкой в детском сквере в Саках новогодние подарки. Сладкие наборы расхватали в считанные минуты. Местные жители возмутились, что бесплатных конфет хватило не всем.

- Всё классно, но если бы мамочки не подходили и не гребли подарки, хватило бы всем деткам, - пожаловались пользователи соцсетей.

Как рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации города, коробки со сладкими наборами в парке оставил глава администрации Александр Овдиенко, который купил конфеты за личные средства.

Сам Овдиенко на своей странице в Фейсбук попросил передать сладости детям, которые на Рождество их не получили.

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