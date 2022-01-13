В Большой Ялте пройдет масштабная проверка пожарной безопасности

В городе готовятся к масштабной проверке пожарной безопасности. Фото: Янина Павленко\telegram

В Большой Ялте пройдет масштабная проверка соблюдения пожарной безопасности в жилых домах, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По ее словам, граждане должны знать, как правильно предотвращать и тушить пожар.

- Вместе с филиалом «Крымгазсетей» будем работать с населением и рассказывать о необходимости установки клапанов отсекателей для газовых котлов и датчиков загазованности, - сообщила градоначальница.

МЧС и управляющие компании определяют, насколько огнестойки многоквартирные здания (из чего построен дом, его кровля и прочее).

Без внимания не оставят состояние электросетей, подъездов, чердаков и кровель домов. Параллельно проверяют заброшенные и недостроенные здания, где часто происходят возгорания, также ищут их собственников. Ускоренными темпами идут работы по бесплатной установке датчиков дыма в домах, где проживают многодетные семьи.

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