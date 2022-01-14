Погода на 14 января 2022 года в Крыму и Севастополе: снег с дождем, воздух прогреется до плюс 6 градусов

В Крым пришла настоящая зима. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 января на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение. Пятница, как обещают синоптики, будет сырой и неуютной.

- В Симферополе облачно. Снег, гололедица. Днем северо-западный ветер до 20 м/с. Температура воздуха ночью -6…-8°; днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе облачно. Мокрый снег, небольшой дождь. Скорость западного ветра до 20 м/с. Днем столбик термометра покажет +4…+6°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего 0…+6°, западный ветер 4-20 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Евпатории +2…+6°, западный ветер 7-15 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Керчи -4…+4°, юго-западный ветер 7-14 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии -2…+6°, западный ветер 4-10 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Черноморском +1…+6°, западный ветер 7-15 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Джанкое -4…+4°, скорость западного ветра 6-13 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.

Вода в Черном море +5…+11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50