Где в Симферополе и Севастополе 14 января отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 января Симферополь и Севастополь частично останется без света. Причина «отключек» - ремонт электросетей и трансформаторных подстанций.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Беспалова, 4-26 (чет), 2/1, 9-21 (нечет), 7б

ул. Ялтинское шоссе, 1-63 (нечет)

ул. Ломоносова, 3

ул. Первомайская, 6, 8, 1-9 (нечет), 3а, 3б, 3в

ул. Янтарная 60-78 (чет)

ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)

ул. Звездная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)

ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)

ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)

ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)

ул. Къокъулы 20-26 (чет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо 3

ул. Полюсная 6-36(чет), 1-15(нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 01.00 до 06.00

пер. 2 Папоротниковый 15,16,20

пр. Колобова 15-19(нечет)

пр. Столетовский 15/1-10(нечет),15/8

пер.1-й Папоротниковый 16, 31-А,3,7,9,13,17,21-31(нечет)

ул.Папоротниковая 5

СТ «Рыбак-1»

ТСН ЖСТИЗ «Колобовский»

СТ Рыбак 1Б уч.11, уч.3

с 9.00 до 17.00

ул. Комбрига Потапова 16/1,12-14

с 9.00 до 12.00

ул. Бориса Михайлова 2

с 9.30 до 13.30

ул. Инженерная балка 1-17,10-а,10,14,2-8

ул. Эскадронная 2-8,1-11,10-а,10,28

ул. Береговая 2-10,1-3,12-24,3

с 8.00 до 16.00

ул. Сапунгорская, 2-20,1/1,3

ул. Новикова, 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102

с 8.00 до 17.00

Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32

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