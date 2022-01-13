Где в Симферополе и Севастополе 14 января отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 января Симферополь и Севастополь частично останется без света. Причина «отключек» - ремонт электросетей и трансформаторных подстанций.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Беспалова, 4-26 (чет), 2/1, 9-21 (нечет), 7б
ул. Ялтинское шоссе, 1-63 (нечет)
ул. Ломоносова, 3
ул. Первомайская, 6, 8, 1-9 (нечет), 3а, 3б, 3в
ул. Янтарная 60-78 (чет)
ул. Хвойная 72-84 (чет), 67-73 (нечет)
ул. Звездная 52-90 (чет), 63-91 (нечет)
ул. Миндальная 48-106 (чет), 43-95 (нечет)
ул. Пихтовая 64-120 (чет), 59-109 (нечет)
ул. Абдуль-Тейфук 63-97 (нечет)
ул. Къокъулы 20-26 (чет)
ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)
ул. С.Лазо 3
ул. Полюсная 6-36(чет), 1-15(нечет)
ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Рождественская 18-62 (чет), 19-43 (нечет)
ул. Дмитриева 8-70 (чет), 9-59 (нечет)
микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Химик», «Сегмент», «Троянда», «Машиностроитель»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 01.00 до 06.00
пер. 2 Папоротниковый 15,16,20
пр. Колобова 15-19(нечет)
пр. Столетовский 15/1-10(нечет),15/8
пер.1-й Папоротниковый 16, 31-А,3,7,9,13,17,21-31(нечет)
ул.Папоротниковая 5
СТ «Рыбак-1»
ТСН ЖСТИЗ «Колобовский»
СТ Рыбак 1Б уч.11, уч.3
с 9.00 до 17.00
ул. Комбрига Потапова 16/1,12-14
с 9.00 до 12.00
ул. Бориса Михайлова 2
с 9.30 до 13.30
ул. Инженерная балка 1-17,10-а,10,14,2-8
ул. Эскадронная 2-8,1-11,10-а,10,28
ул. Береговая 2-10,1-3,12-24,3
с 8.00 до 16.00
ул. Сапунгорская, 2-20,1/1,3
ул. Новикова, 82-А,104-А,82,86,90,94,98,102
с 8.00 до 17.00
Меккензиево лесничество, кв. 59, выдел 31, 32
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