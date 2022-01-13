В Керчи возобновил работу пострадавший от летнего паводка музей в Аджимушкае

Аджимушкайские каменоломни. Фото: ВКИКМЗ Фото: другой источник.

В Керчи снова открыли для посетителей Мемориальный комплекс «Аджимушкай», пострадавший от паводка в августе прошлого года. Как сообщили КП-Крым в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, музей возобновил работу со 2 января.

- Мемориальный комплекс сейчас работает в обычном режиме. С учетом противоэпидемических мер, экскурсии проводятся небольшими группами, - рассказали в ВКИМЗ.

Для посещения доступны подземный музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, выставка в пилонах, а также продолжает работу диорама «Северо-восточный плацдарм».

Работа Мемориального комплекса была приостановлена из-за паводков минувшим летом. Сильные ливни подтопили объект и причинили музею значительный ущерб. Сейчас последствия подтопления устранили, специальная комиссия пришла к выводу, что Аджимушкайский комплекс может снова принимать посетителей.

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