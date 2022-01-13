За производство наркотиков в Севастополе два друга получат по 15 и 17 лет тюрьмы

Во время обысков на месте было обнаружено больше 16 килограммов мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости. Фото: Архив "КП"

За незаконный оборот наркотиками двух севастопольцев приговорили к длительным тюремным срокам, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Два товарища в частном доме на территории Красноперекопского района организовали целый цех по производству синтетических наркотиков. Товар они продавали крымчанам через закладки.

Во время обысков на месте было обнаружено больше 16 килограммов мефедрона и 150 литров наркосодержащей жидкости.

- Также изъяты предметы, имеющие отношения к противоправной деятельности: лабораторная посуда, миксеры, мешалки, печи, весы, упаковочный материал, реагенты и прекурсоры, - отметили в пресс-службе ведомства.

Севастопольцев задержали. Теперь в отношении мужчин возбудили уголовное дело ч.5 ст. 228.1 УК РФ - незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере.

В Верховном суде Крыма их приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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