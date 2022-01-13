Booking ввел новые ограничения для отелей и туристов в Крыму

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Многие представители туристического бизнеса в Крыму уже отказались от услуг популярного сервиса бронирования Booking, потому что сбои в работе сервиса уже были. Об этом сообщили в Министерстве курортов и туризма РК.

Ранее руководитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова заявила, что сервис разослал некоторым отельерам уведомления о введении новых ограничений. Так, туристы теперь могут бронировать номер только на одного взрослого. Кроме того, отключается функция обмена сообщениями между объектами и гостями. Такие уведомления получили в основном те отельеры, которые зарегистрировали на Booking после 2014 года.

- Министерство рекомендовало объектам размещения работать с российскими туроператорами и турагентами, с системами онлайн бронирования - резидентами РФ, а также открывать собственные каналы продаж, - отметил глава ведомства Вадим Волченко.

Также министр напомнил, что в январе начнется новый этап программы «Туристический кешбек», по которой можно получить 20%-ную скидку при брони отеля на сайте «мирпутешествий.рф».

В Минкурортов также заявили, что ведомство уже не раз обращалось в сервис бронирования, чтобы там прояснили позицию по работе с Крымом. Однако ответ был уклончивым, администрация сайта ссылалась на санкции.

При этом сервис продолжал сотрудничать с крымскими отелями, поскольку это было экономически выгодно, считают в министерстве.

Напомним, перечень официально работающих отелей на полуострове можно проверить на портале Travelcrimea.com.

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