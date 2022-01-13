Старинное кладбище в Аянской долине Крыма станет объектом культурного наследия

Старинное кладбище в Аянской долине Крыма получит специальный статус. Фото: ЦРО ДУМ Крыма

Старинное мусульманское кладбище в Аянской долине Крымского полуострова пополнит список объектов культурного наследия и охранных территорий. Вскоре начнутся работы по межеванию, чтобы поставить объект на кадастровый учет.

- Известно, что на картах до 1944 года кладбище уже значится. На основании этих карт и будет проводиться межевание. Естественно, с привлечением историков и археологов, - цитирует Крыминформ сообщение пресс-службы Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК).

В дальнейшем кладбище будет огорожено и внесено в список охраняемых территорий как историческое захоронение. Сейчас территория находится не лучшем состоянии - надгробные камни разбросаны по всей территории. Их намерены восстановить и вернуть на законное место. По планам, все работы завершат к празднику Ораза-байрам, который в 2022 году отмечается 2 мая.

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