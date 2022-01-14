Феодосия и Севастополь возглавили топ-10 популярных направлений отдыха летом 2022

Россияне любят отдыхать в Феодосии.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив статистику, узнали самые востребованные места для отдыха летом 2022 года.
Россияне осмелели, стали меньше бояться ковид-ограничений и вовсю планируют отпуска в теплое время года.
- Спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30 процентов, чем в прошлом году, - сообщили аналитики.
Рейтинг самых востребованных направлений возглавили Феодосия, Севастополь и Питер. Причем спрос на жилье в городах Крыма вырос на +46%.
Также эксперты отметили, что больше всего подорожал отдых летом 2022 в крымском поселке Черноморское, где цены поднялись на 63%.
Топ-10 популярных направлений отдыха летом 2022 (средние траты в рублях на бронь жилья в сутки):
Феодосия, 3151
Севастополь, 3456
Санкт-Петербург, 3314
Кабардинка, 3391
Гагра, 3531
Кисловодск, 1819
Москва, 3249
Калининград, 2800
Казань, 2400
Петрозаводск, 4200
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