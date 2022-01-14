Феодосия и Севастополь возглавили топ-10 популярных направлений отдыха летом 2022

Россияне любят отдыхать в Феодосии. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив статистику, узнали самые востребованные места для отдыха летом 2022 года.

Россияне осмелели, стали меньше бояться ковид-ограничений и вовсю планируют отпуска в теплое время года.

- Спрос на бронирование лета в январе увеличился на 30 процентов, чем в прошлом году, - сообщили аналитики.

Рейтинг самых востребованных направлений возглавили Феодосия, Севастополь и Питер. Причем спрос на жилье в городах Крыма вырос на +46%.

Также эксперты отметили, что больше всего подорожал отдых летом 2022 в крымском поселке Черноморское, где цены поднялись на 63%.

Топ-10 популярных направлений отдыха летом 2022 (средние траты в рублях на бронь жилья в сутки):

Феодосия, 3151

Севастополь, 3456

Санкт-Петербург, 3314

Кабардинка, 3391

Гагра, 3531

Кисловодск, 1819

Москва, 3249

Калининград, 2800

Казань, 2400

Петрозаводск, 4200

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