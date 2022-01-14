В Крыму и Севастополе 14 января 2022 выявлено 206 случаев заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 128 019 заболевших Covid-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму за последние сутки зафиксировали 110 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном Минздраве. При этом, по данным сайта Правительства Севастополя, в городе выявили 96 заболевших.

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Так, всего с начала пандемии на полуострове было выявлено 128 019 заболевших Covid-19.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 859 человек, - отметили в пресс-службе.

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За сутки 58 человек были выписаны после выздоровления. Умерли 5 человек в возрасте от 63 до 84 лет.

- По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 622 человек. В настоящий момент выздоровели 50 858 человек, 1 896 умерли, - добавили в пресс-службе правительства.

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