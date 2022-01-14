На Крымском мосту ограничили скорость из-за мокрой дороги и ветра

Дорога к Крымскому мосту. Фото: Архив КП

На Крымском мосту из-за сложных погодных условий ввели ограничения скорости до 70 км/ч. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань».

- Мост работает в штатном режиме. На некоторых участках транспортного перехода действуют рекомендации для снижения скоростного режима до 70 км/ч. Причина данных рекомендаций - мокрая дорога и ветер,- сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что информация об ограничениях автоматически выводится на информационные экраны.

По данным синоптиков, 14 и 15 января в Крыму еще ожидаются снег, мокрый снег, гололед, местами очень сильные осадки, туман. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.

В МЧС республики прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций – возможны аварии на объектах ЖХ и обрывы линий электропередач, затруднение в движении транспорта.

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