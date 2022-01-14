На «Тавриде» ограничено движение транспорта из-за массового ДТП под Севастополем

Из-за массового ДТП под Севастополем движение транспорта на "Тавриде" организовано по одной полосе. Фото: Архив КП

Из-за ДТП с участием более десяти автомобилей под Севастополем движение транспорта на участке трассы «Таврида» в районе моста через реку Бельбек организовано по одной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Тамань». Там уточнили, что дорога, где произошла массовая авария, с утра была обработана противогололедной смесью.

- 14 января на 261-м км в 07:20 федеральной трассы А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Объезд места ДТП осуществляется по одной полосе. Согласно датчикам ГЛОНАСС, которыми оборудована спецтехника подрядной организации, обработка покрытия противогололедными материалами проводилась на данном участке в 6:00, - сообщили в пресс-службе.

Из-за гололеда утром 14 января в массовом ДТП под Севастополем пострадали три человека. В аварии столкнулись КамАЗ, два фургона ГАЗель и десять легковых автомобилей. Госпитализация пострадавшим не потребовалась .

Проверку массового ДТП организовала прокуратура Севастополя.

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