Полиция поймала ялтинца, обчистившего кафе на 15 тысяч рублей

Вор неоднократно ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

В Ялте задержали 38-летнего мужчину, который обокрал местное кафе и автомобиль женщины, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сломав замок входной двери в общепит, мужчина вынес продукты, мобильный телефон и деньги. Ущерб оценен на 15 тысяч рублей. Сразу после этого он ограбил автомобиль местной жительницы, вытащив из него видеорегистратор, чемодан с инструментами и компрессор. Все вещи он продал, а деньги потратил на собственные нужды.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за воровство. В этот раз отрицать содеянное он не стал и во всем признался.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных 2 статьей 158 УК РФ «кража». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - говорится в сообщении.

Также возникли подозрения причастности вора к еще двум кражам из авто. Мужчина признался, что, разбив стекла машин, вытащил из них деньги и наборы инструментов.

- В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к иным фактам преступной деятельности, - добавили в главке МВД.

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