Феодосиец получил условный срок за то, что незаконно хранил рыбу ценных пород

Незаконное приобретение и хранение осетра и белуги привели феодосийца на скамью подсудимых Фото: Алексей БУЛАТОВ

Феодосиец осужден на один год лишения свободы условно за незаконное приобретение и хранение особо ценных пород рыб, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Феодосийского городского суда.

Так, 5 августа прошлого года в акватории Феодосийского залива Черного моря 44-летний мужчина нашел мешок с двумя русскими осетрами и одной белугой. Он упаковал их в сумку и повез к себе домой, однако в дороге был задержан сотрудниками ФСБ, которые нашли и изъяли у него особей особо ценных водных биологических ресурсов.

- Суд квалифицировал действия феодосийца как незаконное приобретение и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации (часть 1 статьи 258.1 УК РФ), - говорится в сообщении.

Подсудимый полностью признал свою вину. Учитывая активное содействие раскрытию дела, суд назначил мужчине наказание сроком на один год лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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